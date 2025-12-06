De wegenwerken in de Sabbestraat in Menen lopen al twee jaar en zijn eigenlijk de verantwoordelijkheid van Aquafin en Wegen en Verkeer, maar de buurt verwacht ook van het stadsbestuur wat uitleg. Het woord 'radeloos' lijkt niet uit de lucht gegrepen: meerdere mensen klagen aan dat ze bij de stad geen communicatie krijgen en geen idee hebben voor hoelang hun straat nog in een modderpoel is herschapen.