Straat al twee jaar modderpoel en einde nog niet in zicht: bewoners in Menen zijn ten einde raad
In Menen zijn de bewoners van de J&M Sabbestraat ten einde raad. Er zijn wegenwerken maar die slepen al lang aan en er lijkt ook geen einde in zicht. Online blijkt de frustratie groot en mensen verwijten het stadsbestuur dat het niet communiceert. N-VA wil via de gemeenteraad bekomen dat de buurt straks elke twee weken een update krijgt.
De wegenwerken in de Sabbestraat in Menen lopen al twee jaar en zijn eigenlijk de verantwoordelijkheid van Aquafin en Wegen en Verkeer, maar de buurt verwacht ook van het stadsbestuur wat uitleg. Het woord 'radeloos' lijkt niet uit de lucht gegrepen: meerdere mensen klagen aan dat ze bij de stad geen communicatie krijgen en geen idee hebben voor hoelang hun straat nog in een modderpoel is herschapen.
Eigenlijk had de straat alweer open moeten zijn, maar daar lijkt het nog lang niet op en intussen liggen de werken ook stil. Bewoners hebben intussen barsten in hun huis, kelders lopen onder en er is een ware rattenplaat in de stad.
Kwestie op de gemeenteraad
Oppositiepartij N-VA brengt de kwestie volgende week op de gemeenteraad. De partij vraagt onder meer een rechtstreeks Meldpunt Hinder. Behalve dat wil de partij ook dat de bewoners om de twee weken een informatiemoment krijgen waarop ze horen hoever de werken staan.