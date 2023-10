Stille wake voor vermoorde juf Annelies in Geluwe

Juf Annelies gaf les op de basisschool De Graankorrel in Wervik. Ze werd om het leven gebracht door haar ex-man (37) waarvan ze al een tijdje gescheiden leefde. De man, een leerkracht aan het VTI in Menen, kon de relatiebreuk niet aanvaarden en had het mentaal moeilijk. Ze werd gewurgd toen ze bij hem thuis in Menen spullen wou ophalen.