De manifestatie roept op tot solidariteit, tot menselijkheid en rechtvaardigheid in het vluchtelingendebat. "Arizona gaat vandaag prat op het normaliseren van de crisis in de opvang, het extreem bemoeilijken van gezinshereniging, het 'versoberen' van opvang die al de minimumdoelen op vlak van waardige bescherming niet haalde", klinkt het bij organisatie Hart Boven Hard. "Bescherming in plaats van uitsluiting."

Aylan (3) verdronk in de Middellandse Zee toen hij met zijn familie uit Syrië vluchtte.

