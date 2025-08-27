24°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Stil­le wake in Zee­brug­ge voor ver­dron­ken peu­ter Aylan: sym­bool vluchtelingencrisis

Herdenking aylan

©Hart boven hard

Op het strand van Zeebrugge hebben gisterenavond zo'n honderd mensen een stille wake gehouden voor Aylan en alle slachtoffers van de vluchtelingencrisis. Aylan (3) stierf tien jaar geleden tijdens een tocht op zee. 

De manifestatie roept op tot solidariteit, tot menselijkheid en rechtvaardigheid in het vluchtelingendebat. "Arizona gaat vandaag prat op het normaliseren van de crisis in de opvang, het extreem bemoeilijken van gezinshereniging, het 'versoberen' van opvang die al de minimumdoelen op vlak van waardige bescherming niet haalde", klinkt het bij organisatie Hart Boven Hard. "Bescherming in plaats van uitsluiting."

Aylan (3) verdronk in de Middellandse Zee toen hij met zijn familie uit Syrië vluchtte.

De redactie

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden