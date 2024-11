In Izegem zal het wellicht op zo’n geheime stemming uitdraaien. Daar was al een voordrachtsakte opgesteld tussen STIP+ en Vlaams Belang. Dat betekent dat zij geen nieuwe voordrachtsakte meer mogen ondertekenen. In Blankenberge zou het dan weer kunnen dat Vlaams Belang de beslissende stemmen heeft om te bepalen wie schepen wordt.

“Cd&v, N-VA en Vooruit zouden in Blankenberge afspraken kunnen maken met Vlaams Belang, maar zij zitten natuurlijk met dat cordon sanitaire. Evident is dat dus niet, en in dat opzicht is het nog afwachten wat men finaal gaat doen”, besluit Reynaert.