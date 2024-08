Een paar dagen na het ongeval deed Joyce Deraeve, de zus van het slachtoffer, een emotionele oproep. Zij is de meter van Maithé (8), die zaterdagnacht samen met haar ouders – Janick Andries (29) en Janice Deraeve (30) uit Handzame – het leven liet op de autosnelweg in Ruddervoorde. “We weten niet eens hoe we de begrafenis moeten regelen en betalen. We zijn hopeloos. Om al die kosten op te hoesten, doen mijn broer Michael, mijn zus Joanna en ik een beroep op Gofundme, het platform voor crowdfunding.” Een paar dagen geleden bood de dader ook aan om de begrafenis te betalen, maar daar reageerde de familie niet op. Zij willen het gerecht snel zijn werk laten doen.