Dit weekend is Brugge in de ban van de Sterrenstoet. Deze traditie werd opnieuw georganiseerd door het Comité voor Initiatief sinds Brugge in 2002 de Europese Culturele hoofdstad werd. Zowat 150 figuranten, een mobiele beiaard, een fanfare en heel wat dieren, gekleed in de stijl van de 20ste eeuw, trekken in stoet door de Brugse centrumstraten.