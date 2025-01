Het aandeel buitenlandse bezoekers aan de Westhoek is in 2023 gestegen naar 51%, wat een duidelijk herstel is na de coronajaren. Het Verenigd Koninkrijk blijft de belangrijkste aandeelhouder met 94.600 bezoekers in 2023, een stijging van 32% ten opzichte van 2022, maar nog altijd 31% lager dan in 2019. Ook Nederland, Australië en Canada tonen een sterke groei. De totale bezoekersaantallen in de Westhoek bereikten in 2023 bijna 360.000 bezoekers, waarvan 182.400 uit het buitenland. “De groeiende internationale interesse toont dat we op de goede weg zijn, maar er is meer nodig om terug op het niveau van voor corona te komen. Vooral de Britse markt verdient specifieke aandacht,” benadrukt Degrande.