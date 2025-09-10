Stephan Vanfleteren in dialoog met de zee én enkele meesters
‘Transcripts of a Sea’ is een verrassende fototentoonstelling die een heel andere Stephan Vanfleteren laat zien. Geobsedeerd door de zee, heeft de West-Vlaamse fotograaf vijf jaar lang in alle stilte gewerkt aan zijn ‘Opus Magnum’.
Het resultaat is vanaf overmorgen te zien in het Museum Voor Schone Kunsten in Gent. Zijn fotografie gaat er in dialoog met andere kunstwerken over de zee, van onder meer Ensor, Permeke en Spilliaert. Stephan Vanfleteren: “Ik denk aan de eenzaamheid die je voelt wanneer je in de nacht, in de mist, alleen op een plaats bent waar niemand anders is, waar niemand weet waar je zit. Dat confronterende met de zee was heftiger dan alle andere projecten die ik heb gedaan.”
Bij nacht en ontij
Vanfleteren gaat zelf de zee in, bij nacht en ontij. Fotograferen in een storm vraagt niet om perfectie. Het gaat om de betovering van het moment. De merkwaardige foto’s hangen tussen historische zeezichten, zoals die van Ensor en Permeke, werken uitgeleend door Muzee in Oostende. “Ik ben opgegroeid in Oostduinkerke. Sedert de pandemie heb ik die zee opnieuw intens leren kennen. Ik dacht: Ik moet echt proberen die zee te fotograferen. Ik moet haar proberen te decoderen.”
‘Transcripts of a Sea’ opent overmorgen voor het grote publiek en loopt tot 4 januari in het MSK in Gent.
