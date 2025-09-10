Vanfleteren gaat zelf de zee in, bij nacht en ontij. Fotograferen in een storm vraagt niet om perfectie. Het gaat om de betovering van het moment. De merkwaardige foto’s hangen tussen historische zeezichten, zoals die van Ensor en Permeke, werken uitgeleend door Muzee in Oostende. “Ik ben opgegroeid in Oostduinkerke. Sedert de pandemie heb ik die zee opnieuw intens leren kennen. Ik dacht: Ik moet echt proberen die zee te fotograferen. Ik moet haar proberen te decoderen.”

‘Transcripts of a Sea’ opent overmorgen voor het grote publiek en loopt tot 4 januari in het MSK in Gent.