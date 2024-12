Een deel van de stemmen in Deerlijk is vanmorgen herteld. Het gaat om de stemmen van het stembureau op de wijk Molenhoek. Volgens cd&v wijkt de uitslag abnormaal af van het algemeen kiesresultaat. De hertelling heeft mogelijk een invloed op het aantal voorkeurstemmen en kan misschien nog een veertiende zetel in de gemeenteraad opleveren voor cd&v.