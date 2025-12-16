Steeds meer West-Vlaamse gemeenten verbieden vuurwerk volledig
Zelf vuurwerk afsteken met oudjaar is in meer dan de helft van de West-Vlaamse gemeenten nog toegelaten. Daarmee is West-Vlaanderen de meest tolerante provincie van Vlaanderen. In een aantal steden en gemeenten geldt wél een totaalverbod. In Roeselare, Izegem en Hooglede is zelfs het bezit van vuurwerk verboden.
De politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) voerde het volledige verbod in na een zware knal onder een brug in Izegem op oudejaarsnacht vorig jaar. Daarbij raakte niemand gewond, maar volgens de politie had het veel erger kunnen aflopen.
Vuurwerkincident in Izegem tijdens vorige oudejaarsnacht
“Wie vuurwerk afsteekt, moet het ook bezitten. Daarom verbieden we beide,” zegt Kris Declercq, voorzitter van het politiecollege RIHO. “Vuurwerk is gevaarlijk voor mensen en zorgt voor veel overlast bij dieren. We krijgen daar jaarlijks heel wat meldingen over. Dit is een duidelijke keuze: beter verbieden dan blijven sensibiliseren.”
Campagnebeeld stad Roeselare
Het verbod is al enkele maanden van kracht en geldt ook tijdens de eindejaarsperiode. Wie toch betrapt wordt, riskeert een boete tot 500 euro.
Wie met oudjaar vuurwerk wil afsteken, checkt dus best vooraf de regels in de eigen stad of gemeente.