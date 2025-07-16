De campagne frist de belangrijkste regels op: vanaf 16 jaar mag je met een e-step rijden, enkelstaands gebruik is verplicht, het voetpad blijft verboden terrein, en de maximale snelheid bedraagt 25 km/u. Ook correct parkeren en het dragen van een helm blijven belangrijke aandachtspunten.

De nood aan sensibilisering is groot: dit jaar bleek nog dat er in onze provincie vijf ker meer ongevallen met e-steps gebeuren in drie jaar tijd. “E-stepgebruikers dragen een grote verantwoordelijkheid,” benadrukt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “We pleiten voor meer onderzoek en duidelijke Europese veiligheidsregels. Met deze campagne willen we gebruikers bewuster en veiliger de weg opsturen.”