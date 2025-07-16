Aanmelden
Steeds meer onge­val­len met e‑steps: onli­ne cam­pag­ne wijst gebrui­kers op gevaren

e-step

Illustratiebeeld

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert een online campagne die jonge e-steppers moet informeren over de belangrijkste verkeersregels en veilig gedrag. Het aantal ongevallen met e-steps in onze provincie is in drie jaar tijd vervijfvoudigd, bleek dit jaar nog.

E-steps zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, maar veel gebruikers kennen de verkeersregels nog onvoldoende. Dat leidt volgens de VSV vaak tot gevaarlijke situaties. Daarom richt de organisatie zich de komende weken via sociale media tot jongeren tussen 18 en 30 jaar en tot ouders van minderjarige steppers.

Campagne esteps

De campagne frist de belangrijkste regels op: vanaf 16 jaar mag je met een e-step rijden, enkelstaands gebruik is verplicht, het voetpad blijft verboden terrein, en de maximale snelheid bedraagt 25 km/u. Ook correct parkeren en het dragen van een helm blijven belangrijke aandachtspunten.

De nood aan sensibilisering is groot: dit jaar bleek nog dat er in onze provincie vijf ker meer ongevallen met e-steps gebeuren in drie jaar tijd.  “E-stepgebruikers dragen een grote verantwoordelijkheid,” benadrukt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “We pleiten voor meer onderzoek en duidelijke Europese veiligheidsregels. Met deze campagne willen we gebruikers bewuster en veiliger de weg opsturen.”

e-step
Nieuws

Aantal ongevallen met e-steps explodeert in drie jaar tijd: "Dringend maatregelen nodig"
