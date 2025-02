Minister Crevits beklemtoonde tijdens haar bezoek het belang van de koppeling tussen taal en werk: “Voor zowel de anderstalige als de samenleving is het van belang dat Nederlands niet enkel in de klas, maar ook op de werkvloer wordt geleerd. Vanuit Vlaanderen stimuleren we deze manier van werken. Deze cursisten leren Nederlands in de praktijk en krijgen via hun opleiding de kans om knelpuntenberoepen in te vullen. Dat is goed voor zowel de cursist, als de werkgevers die op zoek zijn naar dergelijke profielen. De combinatie van opleiding, kennis van taal en werk zoals hier in Kortrijk getoond wordt, is een manier van werken die wij vanuit Vlaanderen aanmoedigen. Als Vlaams minister van Integratie, Inburgering en Samenleven moedig ik initiatieven zoals deze aan. Ik roep elke werkgever dan ook op om waar mogelijk dit voorbeeld te volgen. Het is belangrijk dat we de werkgevers mee in bad krijgen en het is positief dat steeds meer anderstaligen in West-Vlaanderen op die manier het Nederlands leren.”