Hoewel het aantal woonzorgcentra dat deze mogelijkheid aanbiedt jaarlijks stijgt, lijkt in onze provincie net het omgekeerde aan de gang. In West-Vlaanderen zijn er 20 woonzorgcentra met in totaal 87 plaatsen, maar dat aantal is licht gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. Andere provincies zoals Oost-Vlaanderen kennen een grotere stijging in het aanbod.

Schryvers pleit er daarom voor om deze mogelijkheid uit te breiden naar centra voor kortverblijf, waar ouderen voor een periode tot 60 opeenvolgende dagen terecht kunnen. Ze benadrukt dat het recht op gezinsleven van ouderen niet mag worden belemmerd door de zorgbehoevendheid van één partner.