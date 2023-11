Een troef van de nieuwe stedenband is de mogelijkheid om Kortrijkse studenten ChefChaouen en haar inwoners te leren kennen door uitwisselingen. Hogeschool Howest is nauw betrokken bij het project door buitenlandse stages en onderzoeksprojecten aan te bieden.

"Er komen ook sociaal-sportieve en culturele uitwisselingen voor kwetsbare jongeren via bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerk Ajko", zegt schepen Bert Herrewyn.

De stad investeert jaarlijks 20.000 euro om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Hiervan draagt het Wereldhuis West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen) via subsidie 15.000 euro bij. 7.500 euro gaat naar investeringen in acties in Chefchaouen, 12.500 euro is bestemd voor acties in Kortrijk.