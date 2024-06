"De winkels en horeca zetten hun deuren open voor koopjesjagers. Deze namiddag komen ook handelaars van buiten het stadscentrum en handelaars met een webshop met een kraampje naar de winkelstraten," aldus Lennert. Modezaak Kiki Women's Wear organiseert een modeshow in de Gasthuisstraat om 15 u.

De eerste 500 klanten die iets kopen bij een handelaar in het centrum, krijgen een voucher die je bij de chalet op de Paardenmarkt inruilt voor een goodiebag. De vzw Ondernemen@Hoppeland wil zo klanten die lokaal kopen belonen.

Animatie

Straatacteurs en muziekgroepjes entertainen je op vandaag de hele namiddag. Op de binnenkoer van het Hopmuseum speel je traditionele volksspelen. De Paardenmarkt wordt een springkastelendorp en in de Ieper- en de Gasthuisstraat vind je kindergrime, een ballonnenartiest, Zeppe & Zikki en een karikaturist.

Bezoekers die een foto nemen in de photobooth in de Ieperstraat maken kans op een gratis barbecuepakket. Na de braderie komen alle foto's op de facebookpagina Shop in Pops. De foto met de meeste likes na vijf dagen is de winnaar. Klanten die hun Pop.pas bij een deelnemende handelaar of horecazaak scannen tussen 20 en 23 juni, kunnen punten inruilen om kans te maken op een ballonvaart boven de stad.

Acteur Wouter Bruneel speelt Boris in de VRT-serie Onder Vuur. Hij werkt mee aan demonstraties in het brandweerdorp op de Grote Markt en geeft brandpreventietips. Je krijgt er onder andere te zien hoe een reddingsteam werkt, hoe je een frietketel blust en hoe je best reageert bij een verkeersongeval.