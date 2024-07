"Wij hebben veertig animatoren, waarvan zes zorganimatoren en vier hoofdanimatoren. Voor deze vakantie is dat genoeg", zegt Hannelore Vandenberghe van speelpleinwerking Wasper in Kortrijk.

Al is het niet altijd zo geweest. "We werkten dan met inschrijvingen en zelfs een inschrijvingsstop, omdat we een tekort hadden aan animatoren."