In 2023 cancelde Mahieu zijn tournee door een mentale uitputtig. Nu maakt hij zijn comeback en blikt hij door een humoristische bril terug op zijn ervaringen in zijn nieuwe show 'Stabieler'.

"Vanaf het moment dat ik gecommuniceerd had dat ik uitgevallen was, waren er heel veel fans die iets gestuurd hebben. Dat heeft mij echt geraakt", vertelt Mahieu. "Dat geeft een goed gevoel, dat mensen toch wat je doet van belang vinden op een of andere manier. Het vraagt veel energie om te spelen, maar ik heb die ook, het komt goed."





Eind deze maand komt Steven Mahieu ook nog naar Koekelare en Leffinge en in december naar Knokke-Heist en Diksmuide. Op de meeste plaatsen is de show al uitverkocht.







