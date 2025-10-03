Overleg leverde donderdagavond na vijf uur vergaderen geen verzoening op, zo klinkt het bij vakbonden en directie. De staking wordt dan ook voortgezet, zeggen de vakbonden.

Tijdens het overleg deed eigenaar Jan Clarebout een "finaal voorstel", aldus het bedrijf. Werknemers met een vast contract ontvangen een premie van 500 euro netto. Wie tien jaar anciënniteit of meer heeft, ontvangt een premie van 750 euro netto. En vanaf 20 jaar anciënniteit wordt dat duizend euro netto.