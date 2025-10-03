Staking gaat door: verzoeningsoverleg bij Clarebout Potatoes mislukt
Het verzoeningsoverleg bij Clarebout Potatoes van gisterenavond is mislukt. Dat is vernomen bij vakbonden en directie. Het bedrijf zegt dat het hoe dan ook een premie zal uitkeren.
Bij de West-Vlaamse aardappelverwerker wordt al een week gestaakt in de vestigingen in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke in Frankrijk. Nu de frietproducent voor miljarden wordt verkocht aan een Amerikaans bedrijf, wil het personeel een premie. Eigenaar Jan Clarebout stelde eerder een premie voor van 500 euro netto per werknemer, maar dat werd door het personeel verworpen.
"Finaal voorstel"
Overleg leverde donderdagavond na vijf uur vergaderen geen verzoening op, zo klinkt het bij vakbonden en directie. De staking wordt dan ook voortgezet, zeggen de vakbonden.
Tijdens het overleg deed eigenaar Jan Clarebout een "finaal voorstel", aldus het bedrijf. Werknemers met een vast contract ontvangen een premie van 500 euro netto. Wie tien jaar anciënniteit of meer heeft, ontvangt een premie van 750 euro netto. En vanaf 20 jaar anciënniteit wordt dat duizend euro netto.
Premie wordt hoe dan ook uitbetaald
Volgens het bedrijf is het voorstel niet aanvaard door de vakbonden. Jan Clarebout "betreurt dit ten zeerste, aangezien dit een extra erkenning is voor iedereen, zonder enige wettelijke verplichting". Toch zal de premie worden uitbetaald. "Ondanks het feit dat de vakbond dit voorstel niet aanvaard heeft, heeft Jan Clarebout beslist om dit voorstel uit te voeren", aldus de directie in een mededeling.