De schouwburg staat al twee jaar in de steigers, maar de werkzaamheden zitten op schema. In de zomer van 2026 moet het gebouw opnieuw klaar zijn om publiek te ontvangen. Deze ochtend werd een rondleiding georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij het prestigieuze bouwproject.

Tijdens de renovatie staat de combinatie van behoud en vernieuwing centraal. Het oorspronkelijke karakter van het erfgoedgebouw blijft behouden, maar wordt aangevuld met moderne elementen. Een opvallend onderdeel wordt de nieuwe kleine zaal op het dak, met plaats voor zo’n 120 toeschouwers. Die zal bovenop het gebouw prijken als een eigentijdse ‘kroon’ op de schouwburg, zichtbaar vanuit de hele stad.