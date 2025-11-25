12°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Stads­kat Lio­nel moet mui­zen­pro­bleem oplos­sen in stad­huis van Izegem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De stad Izegem heeft een nieuw personeelslid: Lionel. De kater moet het muizenprobleem in het oude deel van het stadhuis, waar het Sociaal Huis zit, oplossen. Dat is niet het enige voordeel van Lionel, ook heeft de kater een positieve invloed op de werksfeer.


Het diensthoofd van het Sociaal Huis Pascale Persyn vertelt hoe Lionel de beste zorgen krijgt: “Iedereen heeft eigenlijk een taak. Er zijn mensen die zorgen voor eten voor Lionel en dat er elke dag vers water is. We zorgen ook dat we 's ochtends op tijd op kantoor zijn en dat er 's avonds wat langer gewerkt wordt zodat hij niet zo lang alleen zit.” 

Personeelskat lionel izegem 1

"We zorgen dat we 's ochtends op tijd op kantoor zijn en dat er 's avonds wat langer gewerkt wordt zodat hij niet zo lang alleen zit."

Het diensthoofd van het Sociaal Huis Pascale Persyn

De mensen van het Sociaal Huis stelden zelf voor om een kat te nemen en zo het muizenprobleem op te lossen en het lijkt te werken, zo geeft buurtwelzijnswerker Danielle Cuvelier aan: “De muizen vertonen zich zoveel niet meer. Ik weet niet of ze echt opgegeten zijn, maar ze zijn in elk geval bang van hem”. Lionel is een asielkat en is tien jaar.

Personeelskat lionel izegem 3
Robbe Temmerman
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Druivelaar 1

Druivelaar 2026 moet verkeersveiligheid in West-Vlaanderen versterken
Schietbaan Ter Linde Wervik

Stad Wervik krijgt subsidie voor vernieuwde sportaccommodatie Ter Linde
Politie

Noodcentrale van politie kampt met personeelstekort: 245 West-Vlamingen kregen geen antwoord op noodoproep
Acv

Driedaagse nationale stakingsactie voorbij: spoorverkeer en scheepvaart hervatten
Renovatieweekend

Renovatie naar energielabel D levert gemiddeld 25% meerwaarde op
Modder

25 jaar campagne ‘Modder op de weg’: "Sindsdien geen dodelijke slachtoffers meer"
Aanmelden