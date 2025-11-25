Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De stad Izegem heeft een nieuw personeelslid: Lionel. De kater moet het muizenprobleem in het oude deel van het stadhuis, waar het Sociaal Huis zit, oplossen. Dat is niet het enige voordeel van Lionel, ook heeft de kater een positieve invloed op de werksfeer.
Het diensthoofd van het Sociaal Huis Pascale Persyn vertelt hoe Lionel de beste zorgen krijgt: “Iedereen heeft eigenlijk een taak. Er zijn mensen die zorgen voor eten voor Lionel en dat er elke dag vers water is. We zorgen ook dat we 's ochtends op tijd op kantoor zijn en dat er 's avonds wat langer gewerkt wordt zodat hij niet zo lang alleen zit.”
De mensen van het Sociaal Huis stelden zelf voor om een kat te nemen en zo het muizenprobleem op te lossen en het lijkt te werken, zo geeft buurtwelzijnswerker Danielle Cuvelier aan: “De muizen vertonen zich zoveel niet meer. Ik weet niet of ze echt opgegeten zijn, maar ze zijn in elk geval bang van hem”. Lionel is een asielkat en is tien jaar.