Stadsgids Pascal zit vorige week donderdag op de rand van de Bonifaciusbrug in het centrum van Brugge om een grafsteen te laten zien. Midden in zijn uitleg duwt een gemaskerde man hem plots met twee handen in het water.

Mogelijk gaat het om een bewuste actie tegen Pascal. Niet iedereen kan de theatrale stijl van de Nederlander immers smaken.

“Veel gidsen lopen gewoon voor de groep uit. Ik probeer net de connectie met mensen te zoeken. Dat ik dan op een muurtje ga zitten, dat vinden mensen heel tof. Sommige andere gidsen zouden het niet doen. Maar zolang ik mezelf of anderen niet in gevaar breng… Het is maar een muurtje, geen stadsmeubilair”, klinkt het bij Pascal.