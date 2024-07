De toekomstige verbinding van windmolenparken op zee met het binnenland ofwel het Ventilus-tracé zal zich ongeveer 80 kilometer lang een weg door West-Vlaanderen banen. Het grootste deel van die afstand reist de stroom langs een bovengronds hoogspanningsnet en op sommige plekken ondergronds. Het project doorkruist ook het grondgebied van Izegem, waar nieuwe bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsleidingen zullen verschijnen. "Er is in het GRUP te weinig gevolg gegeven aan de opmerkingen en bezwaren die de stad eerder in de procedure formuleerde", verdedigt burgemeester Maertens de beslissing.

Het stadsbestuur ziet enkele belangrijke gebreken in de plannen voor hun segment van de Ventilus-lijn. Het kaart aan dat de exacte positie van de werken nog onduidelijk is en het GRUP geen maximale limiet omvat waarbinnen het project mag afwijken van het vooropgestelde parcours. Verder klinkt in Izegem dat de wijzigingen die het lokale niveau voorstelde om het traject verder weg te leggen van woningen, niets hebben uitgehaald. Het gaat om bestaande en toekomstige huizen in de Meensesteenweg en de Woestijnestraat. Een laatste pijnpunt is de groenbuffer rond het opstijgpunt Izegem Noord, die kleiner dan de voorgeschreven vijf meter zou zijn. Een opstijgpunt is een plek waar bovengrondse hoogspanningsleiding overgaat in ondergrondse of omgekeerd.