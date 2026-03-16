Stadsbestuur Brugge beslist definitief om knip in Vijversdreef niet verder door te voeren: "De maatregel kon op onvoldoende publieke steun rekenen"

In Brugge werd van maandag 15 september tot en met zondag 14 december vorig jaar een tijdelijke verkeersknip ingevoerd in de Vijversdreef. Met dit proefproject wilde het stadsbestuur nagaan of de verkeersdruk in de wijk kon verminderen. Maar het stadsbestuur besliste nu om de knip niet verder door te voeren.

“Na een evaluatie beslisten we om de knip niet verder door te voeren na de proefperiode", klonk het bij burgemeester Dirk De fauw. "Hoewel de knip in de Vijversdreef aantoonbaar zorgde voor minder verkeer in de woonwijk en daarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterde, is gebleken dat deze maatregel op onvoldoende publieke steun kon rekenen. De huidige verkeersmaatregelen blijven behouden. De verkeersknip met bijbehorende circulatiemaatregelen wordt niet opnieuw ingevoerd.”

Wel blijft de stad aandacht hebben voor de verkeerssituatie in de Vijversdreef en de omliggende straten. “We onderzoeken waar en op welke manier andere mobiliteitsmaatregelen kunnen bijdragen aan een betere leefbaarheid in de buurt. De politie zal er ook strenger op toezien dat chauffeurs de tonnagebeperking respecteren. Zo komt zwaar verkeer niet in de wijk. Voor ons blijft het woonkarakter van de wijk een belangrijke prioriteit. We willen er blijvend over waken dat de buurt een veilige en aangename leefomgeving is voor bewoners, voetgangers, fietsers en automobilisten."

