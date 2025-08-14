Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Stad Waregem zal voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen nemen na de vechtpartij zaterdagavond. Toen gingen voetbalsupporters van KV Kortrijk en Zulte Waregem met elkaar op de vuist.
Gisteren was er overleg tussen de stad, de club, supportersfederatie en veiligheidsdiensten. Volgens burgemeester Kristof Chanterie is het niet nodig om extra toe te zien tijdens voetbalwedstrijden, aangezien de vechtpartij pas enkele uren na de wedstrijd plaatsvond én niet aan het stadion.
Wel gaat hij in gesprek met de burgemeester van Kortrijk én met de harde supporterskern van Essevee.
Kjenta Vangampelaere