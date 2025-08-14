22°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Waregem

Stad Ware­gem neemt voor­lo­pig geen extra vei­lig­heids­maat­re­ge­len na vecht­par­tij bij voetbalmatch

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Stad Waregem zal voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen nemen na de vechtpartij zaterdagavond. Toen gingen voetbalsupporters van KV Kortrijk en Zulte Waregem met elkaar op de vuist.

Gisteren was er overleg tussen de stad, de club, supportersfederatie en veiligheidsdiensten. Volgens burgemeester Kristof Chanterie is het niet nodig om extra toe te zien tijdens voetbalwedstrijden, aangezien de vechtpartij pas enkele uren na de wedstrijd plaatsvond én niet aan het stadion. 

Wel gaat hij in gesprek met de burgemeester van Kortrijk én met de harde supporterskern van Essevee.

Geert Titeca zulte waregem
Nieuws

Burgemeester en Essevee-supporters veroordelen knokpartij in Waregem: "Dit is geen voetbal meer"
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
KV Kortrijk Zulte Waregem

Meest gelezen

Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

GP Stad Torhout

Joppe Sterck wint Grote Prijs Stad Torhout
Vermant Rangers - Club Brugge

Club Brugge krijgt Ibrox stil: blauw-zwart verslaat Rangers met 1-3
Zeil2

EK zeilen: 43 boten nemen het tegen elkaar op in Oostende
Nicky Hayen

Nicky Hayen schat kansen van Club Brugge in op 50/50: "Niemand is echt favoriet"
Mathieu Bonne

Dit wereldrecord wil Matthieu Bonne in oktober aan diggelen slaan
Geert Titeca zulte waregem

Burgemeester en Essevee-supporters veroordelen knokpartij in Waregem: "Dit is geen voetbal meer"
Aanmelden