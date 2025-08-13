Volgens Geert Titeca van de supportersfederatie van Zulte Waregem gaat het om een kleine groep die erop uit is om amok te maken.

"Wij hebben contact gehad met onze raadsman, ook voor het slachtoffer dat lid is van onze supportersfederatie en sfeergroep. We willen hem alle nodige hulp geven. Het politioneel onderzoek zal uitwijzen hoe dit verder wordt afgehandeld. Er zou zich iemand aangemeld hebben bij het parket, maar dit gaat om een kleine groep. We willen absoluut niet iedere supporter van KV Kortrijk over één kam scheren."