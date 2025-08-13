25°C
Bur­ge­mees­ter en Esse­vee-sup­por­ters ver­oor­de­len knok­par­tij in Ware­gem: Dit is geen voet­bal meer”

In Waregem is zaterdagavond na de wedstrijd Zulte Waregem–Club Brugge een massale vechtpartij ontstaan op de markt. Een 35-jarige man raakte daarbij zwaargewond. Burgemeester en de supportersfederatie van Zulte Waregem veroordelen het geweld en spreken van een kleine groep die de rust verstoort.

Zaterdagavond liep de sfeer in een café op de Markt in Waregem hoog op nadat enkele zogenoemde supporters van KV Kortrijk het café binnenwandelden en enkele Essevee-supporters provoceerden. De wedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge was dan al enkele uren achter de rug. Rond 23.00 uur escaleerde de situatie buiten het café tot een massale vechtpartij die ongeveer zeven minuten duurde. Een 35-jarige man uit Zulte raakte hierbij zwaargewond. Hij ligt op intensieve zorgen met een hersenbloeding. 

"Dit is geen voetbal meer"

Burgemeester van Waregem, Kristof Chanterie, veroordeelt de feiten: "Dit is geen voetbal meer. We zitten woensdag samen met de club en de politie om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Het is trouwens niet alleen de harde kern van KV Kortrijk die hier schuldig aan is. Zo hadden de supporters van Essevee beter in het café kunnen blijven en de politie bellen. Vechten op de markt kan niet."

"We zitten woensdag samen met de club en de politie om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen."

Kristof Chanterie, burgemeester Waregem

Volgens Geert Titeca van de supportersfederatie van Zulte Waregem gaat het om een kleine groep die erop uit is om amok te maken. 

"Wij hebben contact gehad met onze raadsman, ook voor het slachtoffer dat lid is van onze supportersfederatie en sfeergroep. We willen hem alle nodige hulp geven. Het politioneel onderzoek zal uitwijzen hoe dit verder wordt afgehandeld. Er zou zich iemand aangemeld hebben bij het parket, maar dit gaat om een kleine groep. We willen absoluut niet iedere supporter van KV Kortrijk over één kam scheren."

