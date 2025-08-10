23°C
Waregem

Zwaar­ge­won­de bij mas­sa­le vecht­par­tij in Waregem

Zaterdagavond heeft zich een massale vechtpartij voorgedaan op de Markt van Waregem. Een 35-jarige man uit Zulte raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het incident ontstond rond 23 uur en zou zijn geëscaleerd onder voetbalsupporters. Volgens getuigen kregen supporters van Zulte Waregem het na de wedstrijd tegen Club Brugge plots aan de stok met een groep fans van KV Kortrijk.

De politiezone MIRA onderzoekt momenteel de precieze omstandigheden en de aanleiding van de vechtpartij. Ondertussen heeft één betrokkene zich spontaan aangeboden voor verhoor, dat meldt het parket. 

Anneleen Vandamme

