Het incident ontstond rond 23 uur en zou zijn geëscaleerd onder voetbalsupporters. Volgens getuigen kregen supporters van Zulte Waregem het na de wedstrijd tegen Club Brugge plots aan de stok met een groep fans van KV Kortrijk.

De politiezone MIRA onderzoekt momenteel de precieze omstandigheden en de aanleiding van de vechtpartij. Ondertussen heeft één betrokkene zich spontaan aangeboden voor verhoor, dat meldt het parket.