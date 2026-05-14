In de ondergrondse parkeergarages van Kortrijk is rondhangen sinds eind april verboden. De stad neemt die maatregel na verschillende meldingen van druggebruik, drughandel, prostitutie en overlast door hangjongeren.

Volgens het stadsbestuur zorgen die situaties voor een groeiend onveiligheidsgevoel bij bezoekers van de parkings.

GAS-boete

Wie toch blijft rondhangen in een ondergrondse parkeergarage, riskeert nu een GAS-boete van 500 euro. De gemeenteraad keurde de maatregel maandagavond unaniem en met hoogdringendheid goed.