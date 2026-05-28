In Bellegembos, een woonwijk in het landelijke Bellegem (Kortrijk), investeerde de stad recent in een pilootproject voor het zuiveren van afvalwater van meerdere gezinnen samen. Eén installatie zuivert er sinds kort het afvalwater van 49 gezinnen.

Tot nu toe liep het afvalwater van de mensen in de wijk van Bellegembos via grachten langs de rijweg naar de Bosbeek. Een aansluiting op het rioleringsnetwerk was er niet evident. Door de installatie van een nieuwe lokale waterzuivering is dit verleden tijd.

