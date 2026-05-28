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Kortrijk

Stad Kort­rijk inves­teert in piloot­pro­ject van decen­tra­le water­zui­ve­ring: Eén instal­la­tie zui­vert het afval­wa­ter van 49 gezinnen”

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In Bellegembos bij Kortrijk is een decentrale waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Het afvalwater van 49 kavels in de buurt werd vroeger gewoon in de beek geloosd, maar nu wordt het verzameld en gezuiverd vooraleer het via de beek naar de grote waterzuiveringsinstallatie gaat. Een uniek project, dat op termijn een oplossing kan bieden voor het afvalwater van afgelegen gebieden.

In Bellegembos, een woonwijk in het landelijke Bellegem (Kortrijk), investeerde de stad recent in een pilootproject voor het zuiveren van afvalwater van meerdere gezinnen samen. Eén installatie zuivert er sinds kort het afvalwater van 49 gezinnen. 

Tot nu toe liep het afvalwater van de mensen in de wijk van Bellegembos via grachten langs de rijweg naar de Bosbeek. Een aansluiting op het rioleringsnetwerk was er niet evident. Door de installatie van een nieuwe lokale waterzuivering is dit verleden tijd.

Stad Kortrijk investeert in pilootproject van decentrale waterzuivering

Belleaqua waterzuiveringsproject © Stad Kortrijk

"Waar klassieke riolering niet evident is, biedt decentrale zuivering een slimme en doeltreffende oplossing", vertelt Jo Brouns, Vlaams minister van Omgeving. "Met dit pilootproject tonen we dat ook in landelijke woonclusters sneller werk kan worden gemaakt van proper water. Zo verbeteren we de waterkwaliteit lokaal en ondersteunen we steden en gemeenten die investeren in innovatieve oplossingen"

De totale kostprijs van de werken is 327.687 euro, waarvan 220.250 euro gedragen door Water-Land-Schap 2.0, een subsidietraject van de Vlaamse Land Maatschappij. De Vlaamse Overheid maakte 11 miljoen euro vrij voor proefprojecten rond decentrale waterzuivering.

De redactie

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