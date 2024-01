De koude temperaturen van volgende week kunnen zorgen voor gladheid op de weg. Kortrijk heeft zich alvast voorbereid. De stad heeft zo'n 150 ton zout klaarliggen. "We zijn op alles voorbereid. Het ziet ernaar uit dat het de komende week droog blijft, dus dat betekent dat we enkel de kritieke puntjes gaan strooien. Dat gaat over bruggen, punten waarvan we weten dat ze snel kunnen bevriezen", legt schepen van Mobiliteit Axel Weydts uit.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan perfect inschatten waar het nodig is om te strooien. Daarvoor maakt het Agentschap gebruik van infraroodcamera's en sensoren in het wegdek.

De wateroverlast van de afgelopen weken en dagen kan er nog voor zorgen dat het gevaarlijk glad is. "Plaatsen waar er wateroverlast is, daar kunnen er waterplassen op de fietspaden en op de wegen liggen. Die kunnen aanvriezen. We gaan er wel zout strooien, maar dat zout zal wellicht onvoldoende zijn om zo’n dikke waterplas volledig op te lossen. Die kunnen nog altijd aanvriezen tot ijs," aldus woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Katrien Kiekens.