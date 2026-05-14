Stad Brug­ge koopt gron­den in Klein Appel­moes voor uit­brei­ding ste­de­lijk natuurgebied

Foto Stad Brugge

Stad Brugge koopt twee percelen grond van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Het gaat om een perceel tussen de Engelendalelaan, de Maalderijstraat en de Astridlaan van 14.807 m² en een perceel langs de Engelendalelaan en de Gemeneweideweg Zuid van 2.716 m². De totale aankoopprijs bedraagt 136.000 euro.

De gronden liggen in natuurgebied, zoals vastgelegd in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’, definitief vastgesteld op 27 oktober 2017. Veel Bruggelingen kennen de locatie als het gebied Klein Appelmoes.

Deze aankoop is belangrijk voor de verdere uitbreiding van het stedelijk natuurgebied Gemene Weidebeek. Burgemeester en WVI-voorzitter Dirk De fauw: “Deze aankoop toont hoe Stad en intercommunale samen verantwoordelijkheid opnemen voor de toekomst van Brugge. WVI heeft in het verleden mee geïnvesteerd in dit gebied, maar de bestemming en maatschappelijke noden zijn intussen duidelijk geëvolueerd. Door deze gronden nu over te dragen aan Stad Brugge, kiezen we samen voor meer natuur, meer waterbuffering en meer leefkwaliteit voor de Bruggelingen. Als burgemeester ben ik blij dat we het stedelijk natuurgebied Gemene Weidebeek kunnen versterken. Als voorzitter van WVI vind ik het belangrijk dat we gronden op een correcte en toekomstgerichte manier inzetten, in functie van de ruimtelijke keuzes die vandaag nodig zijn.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

