Het is een oud zeer: bij gebrek aan plaatsen in gespecialiseerde centra worden er nog steeds geïnterneerden opgesloten in gevangenissen. België is er in het verleden ook meermaals voor veroordeeld.

Uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter heeft opgevraagd blijkt dat de overheid sinds 2020 meer dan 2 miljoen euro aan schadevergoedingen heeft moeten betalen aan meer dan 1.000 geïnterneerden omdat ze in gevangenissen moeten verblijven waar de nodige gespecialiseerde zorg vaak ontbreekt.

Structureel tekortschiet

Volgens Depoorter tonen de cijfers aan dat er de afgelopen jaren talrijke procedures zijn gevoerd voor nationale rechtbanken, zowel om schadevergoeding te verkrijgen voor het verleden als om een overplaatsing af te dwingen naar een aangepaste zorginstelling.

De toegekende bedragen variëren van forfaitaire vergoedingen tot bedragen die kunnen oplopen tot 25 euro per dag. Voor Depoorter bewijzen de cijfers "dat het interneringsbeleid structureel tekortschiet en dat de overheid te lang heeft nagelaten om voldoende aangepaste opvang te voorzien."

400 tot 450 plaatsen

Uit cijfers die Sophie De Wit heeft opgevraagd, blijkt dat weer dat ook de huidige situatie "problematisch" blijft. Zo staan er nog steeds 218 geïnterneerden op de wachtlijst voor een opname in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Volgens N-VA is er nood aan meer capaciteit van gespecialiseerde zorginstellingen.

"De beslissing van de federale regering om een nieuw forensisch FPC te bouwen in Oostende met een capaciteit van 400 tot 450 plaatsen is alvast een goede en noodzakelijke stap. Ik hoop dat dit project, en ook de andere projecten voor nieuwe centra in Waver, Paifve en Aalst, snel gerealiseerd kunnen worden", zegt Sophie De Wit.