De Spoorwegpolitie in Brussel zou wel volledig bemand en ook de Spoorwegpolitie in de Waalse regio’s zou een pak beter bedeeld zijn (tussen 81 en 68%). Terwijl het personeelskader voor de zone WEST (West- en Oost-Vlaanderen) maar voor 48 % is ingevuld. “Deze scheeftrekking moeten we rechtzetten en er moet ingezet worden op een correcte invulling van het personeelskader, in bijzonder in West-Vlaanderen. Ik pleit daarom voor een volwaardige satellietpost in Brugge. Alleen zo zullen we de veiligheid op onze treinen maar ook rond de West-Vlaamse stationsbuurten verhogen,” zegt De Vreese.