Bjorn Willaert is de voorzitter van de nieuwe partij die al enkele maanden, achter de schermen, in opbouw was. Lijsttrekker is Ludwig Vandenberghe, de zaakvoerder van een Ingelmunsterse elektrozaak die eerder het stationsgebouw van Ingelmunster kocht.

De partij is neutraal en wil vooral de gemeente 'weer op de sporen zetten.'