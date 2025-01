De dag voor het ongeval stond de vrouw nog in de politierechtbank in Kortrijk wegens rijden onder invloed van cocaïne enkele maanden eerder. Hoewel ze een verwarde indruk maakte, beweerde ze dat ze clean was en wachtte ze op de resultaten van urinetesten. Ze werd in die zaak veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 600 euro.

De spookrijdster wordt ook onderzocht op haar toerekeningsvatbaarheid. Volgens haar advocaat, Pieterjan Dens, bevond de vrouw zich in een psychose tijdens het ongeval. “Alle experts zijn het eens dat ze in een psychose verkeerde,” stelt hij. “Het feit dat ze mogelijk vrijwillig drugs heeft genomen, sluit ontoerekeningsvatbaarheid niet uit.”