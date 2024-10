De hulpdiensten rukten uit na de zware aanrijding. Twee auto’s kwamen in botsing in de richting van Ieper vlak voor de aansluiting op de Noorderring. De ravage is aanzienlijk: wrakken en brokstukken versperren de volledige rijbaan. Volgens de eerste berichten zouden ook enkele kinderen betrokken zijn bij het ongeval. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De federale wegpolitie heeft de snelweg richting Ieper afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de afrit Ieper-Centrum.