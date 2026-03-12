Spilfiguren opgepakt in onderzoek naar phishing, bende schakelde minderjarigen in
In een onderzoek naar phishing via bank-aan-huisfraude zijn twee Congolese hoofdverdachten opgepakt. Valse bankmedewerkers zouden tientallen slachtoffers gemiddeld 20.000 euro lichter gemaakt hebben.
Bendeleden leidden de slachtoffers om de tuin door zich aan de telefoon voor te doen als een medewerker van hun bank. De valse bankmedewerkers maakten hen wijs dat er verdachte transacties waren vastgesteld op hun rekening. Vervolgens stuurde de bende minderjarige handlangers op pad om de bankkaarten en de pincodes van de slachtoffers op te halen.
Elke week nieuwe feiten
Sinds februari 2025 zou de criminele organisatie wekelijks gemiddeld twee dergelijke feiten gepleegd hebben. Zo maakten ze tientallen slachtoffers, meestal oudere mensen. Gemiddeld maakte de bende per feit ongeveer 20.000 euro buit. Volgens het parket was de organisatie actief in Brugge, Knokke-Heist, Ledegem en Roeselare, maar sloegen de oplichters ook in Oost-Vlaanderen en Brussel toe.
Tijdens het onderzoek bleek een spilfiguur zich in Marokko te bevinden. Dankzij de samenwerking met de Marokkaanse politie kon de 28-jarige Congolees gelokaliseerd worden. Uiteindelijk konden de Marokkaanse autoriteiten hem op 3 maart in Tanger arresteren. Het Belgische gerecht vraagt om zijn overlevering.
Minderjarige handlangers
Tegelijk voerden de speurders ook in Roeselare een huiszoeking uit. Daarbij werd een 27-jarige Congolees als verdachte opgepakt. Via sociale media zou hij de minderjarige handlangers gerekruteerd en aangestuurd hebben. Tijdens de huiszoeking nam de politie ook dure elektronica, luxekledij, cash geld en goud in beslag.
Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om de Congolees aan te houden voor oplichting en voor zijn rol in de criminele organisatie. De raadkamer in Brugge oordeelde op 10 maart al dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Een minderjarige verdachte kreeg dan weer maatregelen opgelegd van de jeugdrechter.