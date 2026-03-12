Sinds februari 2025 zou de criminele organisatie wekelijks gemiddeld twee dergelijke feiten gepleegd hebben. Zo maakten ze tientallen slachtoffers, meestal oudere mensen. Gemiddeld maakte de bende per feit ongeveer 20.000 euro buit. Volgens het parket was de organisatie actief in Brugge, Knokke-Heist, Ledegem en Roeselare, maar sloegen de oplichters ook in Oost-Vlaanderen en Brussel toe.

Tijdens het onderzoek bleek een spilfiguur zich in Marokko te bevinden. Dankzij de samenwerking met de Marokkaanse politie kon de 28-jarige Congolees gelokaliseerd worden. Uiteindelijk konden de Marokkaanse autoriteiten hem op 3 maart in Tanger arresteren. Het Belgische gerecht vraagt om zijn overlevering.

