De speelpleinwerkingen brengen nu in kaart hoeveel deelnemers er specifieke zorgnoden hebben, om de activiteiten beter af te stemmen op alle kinderen. Trui Lambrecht, schepen van Jeugd Ingelmunster: “Bij ons moet die bevraging nog gebeuren. Die gebeurt in de loop van de vakantie. Op andere speelpleinwerkingen is dat al gebeurd. Vorig jaar zijn we naar Babbeloe geweest in Izegem. We hebben daar veel uit geleerd en zagen dat er vorming nodig was.”

In de herfstvakantie is er opnieuw een gewone animatorencursus in Wingene.