Deze namiddag werd in de Ieperse deelgemeente Brielen een speelbos aangeplant naast het jeugdlokalen van de Chiro en KLJ. Zo'n kleine 100 deelnemers, vooral jongeren en kinderen, hebben er ongeveer 2.800 bomen aangeplant. Het speelbos is een realisatie van de stad Ieper in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos.