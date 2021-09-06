25°C
Nieuws
Ieper

Bestel­wa­gen knalt op ver­keers­licht in Brie­len, bestuur­ster was onder invloed

Ongeval Brielen

De bestelwagen was zwaar beschadigd.

In Brielen, een deelgemeente van Ieper, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gezin met de wagen tegen een verkeerslicht gereden. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Noorderring en de Veurnseweg. In de auto zaten een 36-jarige vrouw uit Zonnebeke, haar 35-jarige echtgenoot en hun drie kinderen. Volgens de politie was de bestuurster onder invloed.

Het incident vond plaats omstreeks 00.45 uur, toen de wagen van het gezin tegen een verkeerslicht terechtkwam. Zowel politiezone Arro Ieper als de brandweer van zone Westhoek kwamen snel ter plaatse.

De bestuurster, een 36-jarige vrouw uit Zonnebeke, legde een positieve alcoholtest af. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken en omdat ze zich weerspannig opstelde tegenover de politie, werd ze in de boeien geslagen en overgebracht naar het commissariaat. Haar man en de drie kinderen werden uit voorzorg met een ambulance weggevoerd, maar raakten niet gewond.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk liep het mis toen de auto van de Veurnseweg de Noorderring wou opdraaien.

Ongeval Brielen 2
Ongeval Brielen 3
Ongeval Brielen
Ongeval Brielen 4
Wout Bernaert
Brielen

