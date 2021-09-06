Het incident vond plaats omstreeks 00.45 uur, toen de wagen van het gezin tegen een verkeerslicht terechtkwam. Zowel politiezone Arro Ieper als de brandweer van zone Westhoek kwamen snel ter plaatse.

De bestuurster, een 36-jarige vrouw uit Zonnebeke, legde een positieve alcoholtest af. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken en omdat ze zich weerspannig opstelde tegenover de politie, werd ze in de boeien geslagen en overgebracht naar het commissariaat. Haar man en de drie kinderen werden uit voorzorg met een ambulance weggevoerd, maar raakten niet gewond.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk liep het mis toen de auto van de Veurnseweg de Noorderring wou opdraaien.