Op 6 van de 9 Groene Assen zijn speedpedelecs op dit moment niet toegestaan. Enkel op de assen die het label ‘fietssnelweg’ hebben, mogen ze fietsen. Maar er is een herwerkt politiereglement op komst voor de Groene Assen in West-Vlaanderen. Daardoor zullen de snelle fietsen overal mogen rijden, maar ze mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden.