Het is een indrukwekkend beeld, maar het is ook wel het definitieve einde van het olympisch zwembad waar de koningin der badsteden in de jaren 70 ooit zo fier op was. De laatste jaren gingen stemmen op om het complex nog te behouden als evenementenhal, maar de stad koos uiteindelijk toch voor de sloop. In de komende maanden wordt er een open ruimte aangelegd. Een tuin om te wandelen waarop volgens de stad nooit meer wordt gebouwd.