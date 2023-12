De afbraak van het oude zwembad in de Koninginnelaan is volop bezig. Het einde van de werken is voorzien eind februari 2024. Aansluitend wordt het terrein in de loop van maart 2024 ingezaaid zodat een groene open ruimte kan worden gecreëerd.

Het Oostendse stadsbestuur is op 8 december gestart met de opmaak van een ruimtelijk plan dat bepaalt dat er op die site, aanpalend aan het Thermae Palace Hotel, geen bewoning kan komen.