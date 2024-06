De provincie wil verschillende uitkijkpunten in de kijker zetten, met succes. Je kan nog tot vanavond om 18u genieten van de deathride in Veurne. De Sint-Niklaastoren is 48 meter hoog. Je glijdt op een kabel, die zo'n 130 meter lang is, van de top van de toren naar de Grote Markt. De attractie duurt zo'n tien seconden.

De komende weken zijn er nog andere avontuurlijke events in West-Vlaanderen. Zo kan je volgend weekend vanop dde Sint-Annakapel in Dentergem naar beneden springen op een groot springkussen. Op 7 juli kan je vanop de top van de kerktoren in Lissewege naar beneden rappellen.