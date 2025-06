Volgens een ooggetuige die het hele voorval zag gebeuren, leek het alsof de wagen plots traag van het rijvak afweek. De automobilist die het zag gebeuren, durfde eerst niet te gaan kijken uit angst voor het ergste.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer had drie kwartier nodig om de vrouw uit het wrak te bevrijden. Tijdens die tijd bleef ze onder begeleiding van hulpverleners in het voertuig. Ze werd nadien overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk voor medische controle.



Door het ongeval werd de binnenring van de R8 tussen Marke en Bissegem tijdelijk afgesloten voor verkeer.