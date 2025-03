De Oscar is uiteindelijk overhandigd aan de Palestijns-Noorse film 'No Other Land' van Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal en Yuval Abraham. Die documentaire vertelt het verhaal van een Palestijnse familie die zich op de bezette Westelijke Jordaanoever verzet tegen de afbraak van woningen door Israël.

In hun dankwoord riepen de makers van de winnende documentaire op om een einde te maken aan "de etnische zuivering van het Palestijnse volk". Die boodschap werd onder luid applaus onthaald in het Dolby Theatre in Los Angeles.