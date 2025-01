Maker Johan Grimonprez is van Roeselare. Hij won met die documentaire al op het Sundance Filmfestival op Docville. De jury van de Oscars, toch de belangrijkste filmprijzen ter wereld, zet de documentaire nu op de shortlist. Zo maakt Grimonprez rechtstreeks kans op een oscar. Of dat ook zo is weten we op 2 maart.