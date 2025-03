Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, richtte SOS Palestina Brugge de schijnwerpers op de bredere Palestijnse kwestie. Hoewel de focus sinds oktober 2023 wereldwijd voornamelijk op Gaza ligt, benadrukt de organisatie dat ook in andere Palestijnse gebieden mensenrechten worden geschonden. De actie vond plaats in het kader van de herdenking van het bloedbad in Sharpeville in 1960, waarbij 69 vreedzame demonstranten tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid werden gedood door de politie.