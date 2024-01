Meer specifiek klagen ze de huidige gang van zaken aan, waarbij steeds meer dodelijke slachtoffers vallen. SOS Palestina Brugge staat dan ook naar eigen zeggen open voor iedereen die met de vrede begaan is. De actie vindt plaats op de Burg in Brugge en bestaat uit een optocht door de binnenstad en een reeks toespraken.

Het is niet de eerste keer dat SOS Palestina Brugge haar ongenoegen uit. Zo ontvouwden ze al een spandoek op ’t Zand, op het einde van De Warmste Week. Na de kerstmissen in de Sint-Salvatorskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge waren er ook acties.