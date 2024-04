Iedereen kent ze wel, de overvolle kasten met voorraad, potjes en deksels. Even herkenbaar is moeilijkheid om orde in de wanorde te scheppen. Steeds meer mensen doen daarvoor een beroep op een opruimcoach. Een van hen is Lieselotte Valcke. Zij geeft advies en brengt structuur in kasten.

“De eerste stap is dat we alles gaan verzamelen, een tweede stap is dat we gaan sorteren per categorie. Een derde stap is gaan kijken wat we nog nodig hebben en wat niet. Een vierde stap is organiseren. Veel mensen willen hun keuken opruimen en beginnen onmiddellijk met het organiseren en bijkopen van mandjes, maar daar loopt het vaak fout”, legt Lieselotte uit.

Tot slot heeft opruimcoach Lieselotte nog een ultieme tip voor jouw lenteschoonmaak: