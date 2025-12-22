De brand beroert de buurt, en ook de ouderraad van De WIjnberg in Wevelgem. Twee kinderen van het gezin lopen er school. "Vanuit onze school willen we graag een inzamelactie starten," schrijven ze online. "Wie iets kan missen, helpt dit gezin opnieuw een stukje vooruit."

Vanmorgen zamelen ze spullen in zoals sprookjesboeken voor kleuters, keukengerei, speelgoed of verhuisdozen. De ouderraad roept op om spullen binnen te brengen in de eetzaal van de school. Ook financiële giften zijn welkom op de rekening van de ouderraad.

