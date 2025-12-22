Hans Verbeke
In Moorsele en Wevelgem komt een golf van solidariteit op gang voor het gezin dat dit weekend zijn huis verloor bij een brand. Twee kinderen van het gezin gaan naar school naar de Vrije Basisschool De Wijnberg, de ouderraad daar zamelt nu spullen én geld in.
Zaterdagavond ontstond er brand op de zolderverdieping van het huis in Moorsele. De vader van het gezin probeerde nog zelf te blussen maar moest uiteindelijk met zijn gezin vluchten. Niemand raakte gewond, maar aan de achterkant van het huis stortte het dak van het huis in. De verdiepingen eronder hebben veel rook- en waterschade waardoor het huis onbewoonbaar is geworden. Het gezin moet dus voorlopig elders naartoe.
De brand beroert de buurt, en ook de ouderraad van De WIjnberg in Wevelgem. Twee kinderen van het gezin lopen er school. "Vanuit onze school willen we graag een inzamelactie starten," schrijven ze online. "Wie iets kan missen, helpt dit gezin opnieuw een stukje vooruit."
Vanmorgen zamelen ze spullen in zoals sprookjesboeken voor kleuters, keukengerei, speelgoed of verhuisdozen. De ouderraad roept op om spullen binnen te brengen in de eetzaal van de school. Ook financiële giften zijn welkom op de rekening van de ouderraad.